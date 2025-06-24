مصادرة 25 طقم صوت خلال حملات للتصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة 25 طقم صوت وعدد من الإشغالات.

استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة 25 طقم صوت وعدد من الإشغالات

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

تكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية ومنع مكبرات الصوت

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في ازعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

حملات بحي شرق المنصورة

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة مكبرة على أجهزة الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 2 تابلوه، 2 جهاز بازوكا، 3 جهاز جي ام، 3 سماعة موتوسيكل، 3 مكبرات صوت من باعة جائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات في الجمالية

وفي مركز ومدينة الجمالية قام نادر محي رئيس المدينة بمتابعة حملة على أجهزة التلوث السمعي والضوضاء، وتم ضبط 2 ميكروفون كبير، و3 ماكينة صوت في حملة على مكبرات الصوت بالتكاتك والباعة الجائلين بالمدينة، بالتعاون بين إدارة الإشغالات برئاسة المدينة مع مركز الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

حملات في المطرية

وقام أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة رفع الإشغالات ومصادرة أجهزة الصوت ومسببات الازعاج من الميكروفونات من الباعة الجائلين، وذلك بشن بحملة مكبرة مشتركة من مجلس مدينة المطرية ومركز الشرطة برئاسة العقيد نور الدين خالد مأمور المركز، والأستاذ محمد الزهيري نائب رئيس المركز، والأستاذ أمير عرنوس مدير الإشغالات، وتم رفع عدد من الإشغالات، ومصادرة 4 ميكروفون، و3 ماكينة خاصة بالميكروفون ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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