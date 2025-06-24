إخماد حريق تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز في الدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق نشب في تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز أمام جامعة خاصة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

السيطرة علي حريق تروسيكل محمل بالانابيب

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في ترويسكل.

وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب التروسيكل في أدي إلي تسريب في البنزين من خزان التروسيكل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.