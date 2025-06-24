الثلاثاء 24 يونيو 2025
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إخماد حريق تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز في الدقهلية

حريق تروسيكل
حريق تروسيكل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق نشب في تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز أمام جامعة خاصة  بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

السيطرة علي حريق تروسيكل محمل بالانابيب  

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في ترويسكل.

وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب التروسيكل في أدي إلي تسريب في البنزين من خزان التروسيكل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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