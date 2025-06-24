عرض فيلم شرق 12 ضمن فعاليات برنامج أيام القاهرة السينمائية غدًا

يعرض ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية بسينما زاوية غدا الأربعاء عرض فيلم (شرق 12) للمخرجة "هالة القوصي".



ومن المقرر أن يشهد يوم غد عرضين للفيلم، أحدهما في السابعة مساء، والآخر في العاشرة والربع، ويعقب العرض الأول نقاش مع صناع الفيلم وأبطاله يديره السيناريست والمنتج والمخرج "أحمد عامر".

ويستمر عرض الفيلم في زاوية لمدة أسبوعين من هذا التاريخ، بواقع عرضين في اليوم الواحد، وستكون مواعيد عرض الفيلم يوم الخميس والجمعة والسبت في الرابعة مساء، والسابعة مساء، بينما يعرض يوم الأحد في الرابعة والنصف مساء، والسابعة مساء، أما يوم الاثنين فيعرض في الرابعة والنصف مساء والتاسعة والنصف مساء، وسيكون عرض يوم الثلاثاء في الرابعة والنصف مساء والسابعة مساء.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة، وهو من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

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