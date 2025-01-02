بمشاركة هند صبري ومريم أبو عوف، تفاصيل جدول نقاشات وعروض برنامج “سينما الجنوب العالمي"

كشفت إدارة سينما زاوية عن جدول عروض ونقاشات برنامج “سينما الجنوب العالمي" المقرر انطلاقه خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري 2025.

تفاصيل برنامج سينما الجنوب العالمي بــ زاوية

وتأتي فعاليات برنامج سينما الجنوب العالمي بمشاركة المخرج الكبير يسري نصر الله والمخرج خيري بشارة والنجمة التونسية هند صبري ومريم أبو عوف والمخرج الشاب عمر الزهيري الذين قدموا اختيارات الأفلام التي شكلت ممارساتهم أو ألهمتهم، واختار كل منهم فيلما للعرض ومناقشته مع الجمهور.

هذا البرنامج هو الأول في سلسلة من العروض، يركز على استكشاف وبرمجة أفلام من سينما الجنوب العالمي بتعريفه الواسع، خارج نطاق المركزية الأوروبية والنظرة الأوروبية السائدة من خلال استكشاف جغرافيات سينمائية مختلفة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف الجمهور بالممارسات التاريخية والمعاصرة الغنية لصناعة الأفلام من مختلف أنحاء العالم والتي غالبًا ما يتم تهميشها لصالح الأفلام القادمة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

وكشفت زاوية أنه سيتم فتح باب الحجز يوم 6 يناير… ويأتي جدول العروض كالتالي:

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