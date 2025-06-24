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خارج الحدود

رغم تحذير ترامب، إسرائيل تستهدف رادارا إيرانيا شمال طهران

إيران، فيتو
إيران، فيتو

استهدفت إسرائيل اليوم الثلاثاء أحد الرادارات الإيرانية في شمال طهران، ردا على الصواريخ التي أطلقت قبل ساعات على إسرائيل.

عدم شن هجوم على إيران إطلاقا

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه "سمع دوي انفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمال ايران"، مبينة أن "سيارات الإنقاذ والإسعاف تتجه نحو موقع الانفجار".

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء وطلب منه عدم شن هجوم على إيران إطلاقا".

 حاجة إلى رد فعل على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن "نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الضربة، وأن هناك حاجة إلى رد فعل على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار. في النهاية، تقرر تقليص حجم الضربة بشكل كبير، وإلغاء الهجوم على عدد كبير من الأهداف، وضرب هدف واحد فقط".

إسرائيل ستشن هجوما على هدف واحد في إيران

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الاسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل ستشن هجوما على هدف واحد في إيران بموافقة أمريكية، مؤكدا أن "الهدف سيكون رمزيا ولن يكون في طهران".

وقال مصدر أمني للقناة 12 إن "بعض الطائرات التي كان من المقرر استخدامها لمهاجمة إيران أعيدت إلى إسرائيل"، وذلك بعد التحذير الذي وجهه ترامب.

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طهران إسرائيل الصواريخ الرادارات الإيرانية إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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