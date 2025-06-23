الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

لعرض مشروعات التحول الرقمي، نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء "الرقابة الإدارية"

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعضاء فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، واستعراض أهم مشروعات المحافظة في مجال التحول الرقمي وميّكنة الخدمات الحكومية وحوكمتها.

حيث تم عرض أهم المقومات التنموية التي تحظى بها المحافظة وأبرز الفرص والتحديات التي يتم التعامل معها واستثمارها، في إطار الاستراتيجية التنموية للمحافظة، كما تطرق اللقاء إلى مشروعي مركز معلومات المرافق والمنصة الرقمية لصندوق الاستثمار واستصلاح الأراضي، والتي سيتم إطلاقها لحوكمة إيرادات الصندوق ورقمنة منظومة العمل به.

كما تناول اللقاء كذلك التطبيق الإلكتروني للخدمات الحكومية بالمحافظة الجاري التوسع في خدماته لتشمل كافة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها الجهات الحكومية؛ تيسيرًا على المواطنين وترشيدًا للوقت والجهد اللازم للحصول عليها.

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