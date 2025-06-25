تعرف على شخصية دينا ماهر بفيلم "السادة الأفاضل"

تشارك الفنانة دينا ماهر ضمن أحداث فيلم “السادة الأفاضل” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد ممدوح وطه الدسوقي، وتلعب شخصية شقيقة محمد ممدوح التي تسكن بعيد عنه، ولكن لها العديد من المواقف.



ويشارك الفنان طه الدسوقي ضمن أحداث فيلم السادة الأفاضل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه الذي يعاونه دومًا على فعل الخير.

وتدور أحداث السادة الأفاضل في قالب كوميدي، وفيلم السادة الأفاضل هو فيلم بلاك كوميدي من إخراج كريم الشناوي، وتأليف مصطفى صقر، ويشارك في بطولته أيضًا كل من طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، انتصار، بيومي فؤاد، ومحمد شاهين، هنادي مهنا، علي صبحي، إسماعيل فرغلي.



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