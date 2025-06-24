انتشال جثة طالب غرق في نيل الصف جنوب الجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، جثة طالب غرق في مياه نهر النيل بإحدى قرى مركز الصف، جنوب المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق شاب في نهر النيل. وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

و بالفحص، تبين أن الجثة لطالب في العقد الثاني من عمره، حيث جرى انتشال جثته من المياه، ونُقل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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