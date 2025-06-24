تأخر فى إحضار الطعام، الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل مطعم بالنزهة

كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو مشاجرة داخل مطعم بمنطقة النزهة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو نُشر مؤخرًا، يتضمن مشاهد مشادة واعتداء بالسب والضرب على أحد المواطنين داخل مطعم بمنطقة النزهة بالقاهرة، على خلفية اعتراضه على تأخر تحضير طلبه.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

وباستدعاء أطرافها، وهم مهندس (ناشر مقطع الفيديو) مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، ومدير المطعم وأحد العاملين به، تبيّن وقوع مشادة كلامية بين الطرفين بسبب تأخر إعداد الطعام، وقد تم الصلح بين الجانبين بشكل ودي دون تدخل قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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