الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية فى الوراق

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات في منطقة الوراق، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالوراق

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق.

 وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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