الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج بانتظام، حيث عادت رحلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من المدينة المنورة بحجاج محافظة جنوب سيناء.

 

عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

 

وأوضحت الوزارة أن عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون صباح الغد، الأربعاء الموافق 25 يونيو، المتمثلة في عودة حجاج محافظة كفر الشيخ.

 

عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

 

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، وتحرص على الاطمئنان على توافر كافة الخدمات لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى أسرهم وذويهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاراضي المقدسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن حجاج الجمعيات الأهلية حجاج الجمعيات وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تشهد فعاليات المعسكر التدريبي لمتطوعي "ويل سبرنج"

وزيرة التضامن تقود حملة تبرعات لمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"

وزيرة التضامن تشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة

التضامن: توزيع 2.5 مليون وجبة على الفئات الأكثر احتياجا خلال ذي الحجة وعيد الأضحى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مشاهد للدمار الكبير في بئر السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (فيديو)

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)