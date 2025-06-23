وزيرة التضامن تشهد فعاليات المعسكر التدريبي لمتطوعي "ويل سبرنج"

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المُعسكر التدريبي لمتطوعي "ويل سبرنج" والذى أقيم بمدرسة الشويفات الدولية بالتجمع تحت شعار "بنأثر في إللي بيأثر"، بمشاركة مايزيد على 500 شاب وفتاة وذلك بحضور ماجد فوزي، مؤسس مؤسسة ويل سبرنج.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات اليوم التي تأتي فى إطار نشر فكر ومفاهيم العمل التطوعي بين الشباب تأكيدًا على دورهم الفعّال في إحداث التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن قوة العمل التطوعى هي المحرك الأساسي للتنمية، وأنه من الأهمية اكتشاف مكامن هذه القوة داخل الأجيال الجديدة وتوجيهها لصالح العمل الإنسانى والمجتمعي، خاصة مع الدور البارز الذي يمكن أن يقدمه الشباب من خلال الانخراط في المبادرات الوطنية وخدمة البرامج التنموية المختلفة.

برامج وزارة التضامن الاجتماعي

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي شباب المتطوعين إلى التطوع داخل الهلال الأحمر المصرى لما يقوم به من دور مهم فى أعمال الإغاثة، وكذلك الانضمام لمبادرات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات للمجتمع، مؤكدة على دعمها للبرامج التدريبية التي تسهم فى إعداد شباب المتطوعين لسوق العمل وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لبدء المشروعات الخاصة بهم، كما دعت شباب المتطوعين بالجامعات للاستفادة من خدمات 32 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية.

العمل المجتمعي والقيادة الإيجابية

ومن جانبه أكد ماجد فوزي، مؤسس مؤسسة ويل سبرنج أن المعسكر التدريبي شهد العديد من المحاضرات والورش التفاعلية التى ركّزت على مفهوم "التأثير الحقيقي للشباب"، حيث تم تسليط الضوء على قدرة الشباب فى إحداث التغيير داخل مجتمعاتهم من خلال العمل المجتمعي والقيادة الإيجابية في إطار التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.