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حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في العياط دون إصابات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في العياط، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة لتربية المواشي بمنطقة العياط، دون وقوع أي إصابات بشرية.

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وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مزرعة مواشي بدائرة مركز العياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

حريق داخل مزرعة مواشي بالعياط

وبالفحص الميداني، تبين اندلاع الحريق داخل المزرعة، حيث سارعت فرق الإطفاء إلى محاصرته والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، وتمت عمليات الإخماد بنجاح تام.

وكلفت جهات التحقيق خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول أسباب اندلاع الحريق، بالإضافة إلى حصر حجم الخسائر المادية التي خلفها.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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