القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز سول الموسيقية الرابع والثلاثين
شهدت قاعة إنسباير أرينا بمدينة إنتشون، في الواحد والعشرين من يونيو، حفل توزيع جوائز سول الموسيقية الرابع والثلاثين (34th Seoul Music Awards)، الذي كرم أبرز المواهب في صناعة الموسيقى الكورية، وقد كان الحدث مليئًا باللحظات التاريخية، أبرزها تتويج فرقة I-DLE بجائزة "الديسانغ" (الجائزة الكبرى) المرموقة.
وتعد هذه الجائزة إنجازًا كبيرًا لفرقة I-DLE، حيث أصبحت أول فرقة فتيات تحقق "الديسانغ" في حفل جوائز سول الموسيقية منذ فرقة Girls' Generation في عام 2010. كما فازت الفرقة بإحدى جوائز "البونسانغ" (الجائزة الرئيسية) لهذا العام.
من جانبها، حققت فرقة TXT نجاحًا باهرًا بثلاث جوائز، حيث فازت بجائزتي "أفضل أغنية" عن أغنيتها الناجحة "Deja Vu" لعام 2024، و"أفضل ألبوم"، بالإضافة إلى جائزة "البونسانغ".
القائمة الكاملة للفائزين في حفل جوائز سول الموسيقية الرابع والثلاثين:
- ديسانغ (الجائزة الكبرى): I-DLE
- أفضل أغنية: TXT
- أفضل ألبوم: TXT, ZEROBASEONE
- أفضل فنان عالمي: aespa, Rosé (BLACKPINK)
- بونسانغ (الجائزة الرئيسية): aespa, Doyoung (NCT), ENHYPEN, G-Dragon (BIGBANG), (G)I-DLE, ILLIT, NCT DREAM, NCT WISH, P1Harmony, PLAVE, QWER, Rosé (BLACKPINK), SEVENTEEN, Stray Kids, TXT, Young Tak, ZEROBASEONE
- أفضل فرقة: ILLIT, NCT WISH
- أفضل فنان منفرد: Doyoung (NCT)
- أفضل فنان صاعد: H-ARTs to H-ARTs, KISS OF LIFE, TIOT
- أفضل فرقة كي بوب عالمية (فرقة): BABYMONSTER
- أفضل فرقة كي بوب عالمية (فردية): Young Tak
- جائزة آر أند بي/هيب هوب: RM (BTS)
- جائزة بالاد: Hwang Kyu Ram
- جائزة تروت: Young Tak
- جائزة أوست (OST): Young Tak
- جائزة فرقة: Wave to Earth
- جائزة أفضل أداء: CRAVITY, FIFTY FIFTY
- جائزة الموجة الكورية: Jimin (BTS)
- اكتشاف العام: Say My Name
- جائزة كي-بوب الخاصة: BTOB
- جائزة الشعبية: Lee Chan Won
- النجم الصاعد: VVUP
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