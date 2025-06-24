بقرار من رئيس الوزراء، إلغاء تخفيض أسعار بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (أ)، الصادر في 23 يونيو 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إلغاء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة.

وجاء في قرار رئيس الوزراء رقم 2220 لسنة 2025، "إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020".

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 781 لسنة 2020، الذي تم إلغاؤه على "تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة، بواقع عشرة قروش لكل كيلووات ساعة"





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