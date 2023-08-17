الحكومة تزف بشري سارة للمصريين.. تثبيت أسعار الكهرباء حتي يناير 2024.. مجلس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

Advertisements

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن،

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.