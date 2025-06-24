الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: قصف قاعدة العديد دفاع عن النفس وليس هجوما على قطر

ايران،فيتو
ايران،فيتو

أفادت الخارجية الإيرانية، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في اتصال برئيس الوزراء وزير خارجية قطر أن قصف قاعدة العديد جاء دفاعا عن النفس.

وأكد عراقجي أن القصف جاء ردا على العدوان الأمريكي ولا يمكن اعتباره عملا ضد حكومة قطر الشقيقة.

ومن جانبه قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف قاعدة العديد يأتي ضمن حق الدفاع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،وهو رد على العدوان الأمريكي في 22 يونيو على أراضي إيران وسيادتها.

وتابع: قصف قاعدة العديد يجب ألا يعتبر موجها ضد دولة قطر الصديقة والجارة، فنحن  نلتزم بعلاقاتها الطيبة والمتجذرة مع دولة قطر.

واختتم: إيران طالما التزمت بمبدأ حسن الجوار مع دولة قطر والدول المجاورة الأخرى.

وفي سياق اخر نفى التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم، صحة ما تردد عن إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

 التزام طهران ببنود التهدئة

وأكد أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن "عارية تمامًا عن الصحة"، مشددة على التزام طهران ببنود التهدئة التي جاءت بعد وساطة أمريكية ودولية لتفادي مزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

 نشاط صاروخي إيراني مزعوم

يأتي هذا النفي في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن نشاط صاروخي إيراني مزعوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسط مناخ سياسي وعسكري شديد الحساسية.

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إسماعيل بقائي الأمم المتحدة الخارجية الإيرانية المتحدث باسم الخارجية الايرانية إيران طهران

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