إيران: قصف قاعدة العديد دفاع عن النفس وليس هجوما على قطر

أفادت الخارجية الإيرانية، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في اتصال برئيس الوزراء وزير خارجية قطر أن قصف قاعدة العديد جاء دفاعا عن النفس.

وأكد عراقجي أن القصف جاء ردا على العدوان الأمريكي ولا يمكن اعتباره عملا ضد حكومة قطر الشقيقة.

ومن جانبه قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف قاعدة العديد يأتي ضمن حق الدفاع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،وهو رد على العدوان الأمريكي في 22 يونيو على أراضي إيران وسيادتها.

وتابع: قصف قاعدة العديد يجب ألا يعتبر موجها ضد دولة قطر الصديقة والجارة، فنحن نلتزم بعلاقاتها الطيبة والمتجذرة مع دولة قطر.

واختتم: إيران طالما التزمت بمبدأ حسن الجوار مع دولة قطر والدول المجاورة الأخرى.

وفي سياق اخر نفى التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم، صحة ما تردد عن إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

التزام طهران ببنود التهدئة

وأكد أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن "عارية تمامًا عن الصحة"، مشددة على التزام طهران ببنود التهدئة التي جاءت بعد وساطة أمريكية ودولية لتفادي مزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

نشاط صاروخي إيراني مزعوم

يأتي هذا النفي في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن نشاط صاروخي إيراني مزعوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسط مناخ سياسي وعسكري شديد الحساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.