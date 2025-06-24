استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء حتى 30 يونيو

أعلنت النقابة العامة للأطباء أن لجان الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء ومختلف النقابات الفرعية، تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي حتى 30 يونيو الجاري، في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المقررة في أكتوبر 2025.

ويتم استقبال طلبات الترشح من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً خلال مدة استقبال طلبات الترشح.

كانت نقابة أطباء مصر قد أعلنت عن عقد انتخابات التجديد النصفي المقررة في أكتوبر 2025، والتي تشمل اختيار أعضاء جدد لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية.

تفاصيل إجراءات الترشح

أكدت نقابة الأطباء أن الانتخابات هذا العام تشمل تجديد النصف الثاني من مجلس النقابة العامة، إلى جانب التجديد النصفي لمجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة الفئات المهنية من الأطباء.

شروط الترشح

نصت التعليمات الرسمية على عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للترشح، أبرزها:

مرور 10 سنوات على الأقل من تاريخ القيد النهائي في النقابة بالنسبة للمرشحين لمجلس النقابة العامة.

مرور 5 سنوات على الأقل للقيد بالنسبة للمرشحين لمجلس النقابة الفرعية.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما تم التأكيد على أنه لا يجوز الترشح لأكثر من مقعد واحد سواء بالنقابة العامة أو الفرعية، ولن يُعتد بأي طلب ترشح غير مستوفٍ للشروط أو غير مقدم رسميًا إلى اللجنة المختصة.

أماكن تقديم أوراق الترشح

وحدد البيان أماكن تلقي طلبات الترشح كالآتي:

1. النقابة العامة للأطباء بالقاهرة فيما يخص الترشح على مستوى الجمهورية.

2. مقار النقابات الفرعية بالمحافظات (للمرشحين على مستوى النقابات الفرعية).

لجنة الإشراف على الانتخابات

أوضح الخطاب أن الإشراف على الانتخابات سيتم بواسطة لجنة محايدة تضم ثلاث شخصيات عامة من غير الأطباء، لضمان الشفافية والحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية.



ودعت النقابة جميع الأطباء الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والاستعداد للمشاركة الفعالة، سواء بالترشح أو التصويت، لتعزيز دور النقابة في خدمة الأطباء والدفاع عن حقوقهم.

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