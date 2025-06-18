نقيب الأطباء: مضاعفة الإيجار بالقانون الجديد تهدد استقرار العيادات والصيدليات

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية أن مجلس اتحاد المهن الطبية أكد رفضه للعديد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم رفضا قاطعا في اجتماع المجلس.

مضاعفة الإيجار وزيادته السنوية تهدد استقرار العيادات

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مضاعفة الإيجار وزيادته السنوية تهدد استقرار العيادات والصيدليات موضحا أن القانون رقم 6 لسنة 1997 هو الإطار الحاكم للوحدات المهنية والمجلس ملتزم بهذا القانون ومتمسك به.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أن أي زيادة جديدة في الإيجارات تنعكس على المريض وتؤدي إلى إغلاق الوحدات مشيرا إلى أن إغلاق العيادات في القرى والأحياء الشعبية يهدد صحة المواطنين

وأشار إلى أن المادة الخامسة في قانون الإيجار القديم كارثية حيث تنهي العقود بشكل تعسفي وتهدد استقرار الخدمة الصحية.

إغلاق العيادة أو الصيدلية بعد خمس سنوات

أوضح أن إغلاق العيادة أو الصيدلية بعد خمس سنوات ومطالبة صاحبها بالانتقال إلى مكان آخر يعني أنه سيعيد كل إجراءات الترخيص من جديد وهذا غير منطقي.

أشار إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالقانون ولا يجوز المساس بها دون توافق مطالبا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف من الظروف.

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