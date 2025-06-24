وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز لزراعة النخاع فى الصعيد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري.

عبدالغفار: الدولة ملتزمة بتوفير بيئة محفزة للاستثمار



وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة للاستثمار، لاسيما في المجالات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يخدم أولويات الدولة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول محاور استراتيجية للتعاون المشترك، شملت تدريب الأطقم الطبية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة، إلى جانب التعاون في برامج التطوير المهني المستمر داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى آفاق التعاون في مجال توطين الصناعات الطبية، خاصة المستحضرات الدوائية والأمصال، وتطوير البحوث الإكلينيكية، وصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الجانبين ناقشا آليات التعاون في علاج الأورام، خصوصًا زراعة النخاع، حيث تمتلك شركة برجيل معاهد متخصصة في الإمارات في هذا المجال، مع بحث إنشاء مراكز مماثلة في مصر، وبالأخص في محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بدعم المناطق الأكثر احتياجًا بخدمات صحية نوعية.

كما شمل اللقاء بحث التعاون في مجال الطب الرياضي وبرامج التأهيل ما بعد الإصابات، في ضوء التوسع في هذا المجال على مستوى الدولة، وتطور البنية التحتية الرياضية والطبية المصاحبة.

ومن جانبه توجه الدكتور شمشير فاياليل، بالشكر للوزير، على دعمه لفرص الاستثمار في مصر، مؤكدا التزام المجموعة بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية.

وأشار الدكتور شمشير فاياليل، إلى توافق الأهداف بشكل وثيق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية في مصر، ولا سيما رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للتميز في علم الأورام وزرع نخاع العظام، من خلال دمج خبرات برجيل السريرية والبحثية والتدريبية في النظام المحلي، حيث نهدف إلى رفع معايير الرعاية وتعزيز القدرات المحلية في التشخيص المتقدم والطب الجزيئي

تقديم حلول علاجية فعالة ومتطورة

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقية تعاون لدعم مرضى الأورام في مصر، في إطار شراكة تهدف إلى تقديم حلول علاجية فعالة ومتطورة، تتماشى مع المعايير الطبية الدولية، وتدعم منظومة الرعاية الصحية الوطنية.



حضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.

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