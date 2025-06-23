التنظيم والإدارة يواصل تلقي رغبات الناجحين في مسابقة معلمي الإنجليزية

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، تلقي رغبات المتقدمين الناجحين في مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد (مادة اللغة الإنجليزية)، ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني، إلا أن ترتيبهم بين الناجحين لم يؤهلهم للترشيح ضمن العدد المطلوب في محافظاتهم الأصلية.

وأكد المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز يتعامل مع ملف تعيين المعلمين باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى، لما يمثله من تأثير مباشر على جودة العملية التعليمية وبناء الإنسان المصري.

الآلية الجديدة في مسابقات التوظيف

وقال إن الآلية الجديدة التي أُطلقت في هذه المسابقة تمثل نقلة نوعية في إدارة مسابقات التوظيف الحكومية، حيث تحقق العدالة وتكافؤ الفرص وتستوعب الكفاءات التي أثبتت جدارتها في الامتحانات، حتى وإن لم تتوفر لها فرصة التعيين في محافظاتها الأصلية.

أسماء المحافظات التي لم يستكمل بها العدد المطلوب

وكشف رئيس الجهاز عن أسماء المحافظات التي لم يستكمل بها العدد المطلوب حتى الآن وهي: الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، ومطروح.

وأشار إلى أنه يستمر تلقي رغبات الناجحين حتى 27 يوليو المقبل، عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، مع التأكيد على ضرورة ترتيب المحافظات المتاحة وفقًا للأولوية التي يحددها كل متقدم، وفي الوقت نفسه، يستمر تلقي التظلمات حتى 26 يونيو الجاري، وذلك لفحصها والرد عليها وفقًا للضوابط القانونية ومعايير الشفافية والموضوعية.

كما أكد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المتقدمين الذين لم يُقبل تظلمهم للترشيح في محافظاتهم الأصلية، حيث يمكنهم الاستفادة من مرحلة ترتيب الرغبات واختيار إحدى المحافظات التي لم يُستكمل بها العدد المطلوب، وذلك بشرط إتمام الإجراءات قبل الموعد المحدد لنهاية التسجيل في 27 يوليو المقبل.

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