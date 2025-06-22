الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

التحريات تكشف أعمار 3 أطفال قتلتهم والدتهم بالشروق

الإسعاف
الإسعاف

لقي ٣ أطفال مصرعهم، نتيجة تعرضهم للاختناق على يد والدتهم، وذلك بالحي الثالث بالشروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات أن الأطفال الثلاثة هم ولدان وفتاة وأعمارهم كالتالي: ٦ سنوات و٨ سنوات وأكبرهم ٩ سنوات.  

وعلى الفور دفعت الإسعاف بسيارتين لنقل جثامين الأطفال لمشرحة زينهم.

وكان بلاغ ورد للشرطة مفاده مصرع ٣ أطفال وعلى الفور انتقلت قوات الامن لموقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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