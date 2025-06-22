الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الجزائرى، فيتو

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً اليوم الأحد في اسطنبول مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. 

رصيد طويل من الصداقة التاريخية بين مصر والجزائر 

وثمّن الوزير عبد العاطي ما يتمتع به البلدان من رصيد طويل من الصداقة التاريخية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من طفرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات بين الجانبين، وضرورة العمل المشترك للارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين. 

التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية

من جهة أخرى، بحث الوزيران التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلًا عن تناول انعكاسات التوترات الحالية بين إسرائيل وإيران على الأمن والاستقرار الإقليمي.  

وحذر الوزير عبد العاطي من استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، وتداعياته بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، موكدًا أنه لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية من أجل خفض التصعيد بالمنطقة وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.

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أسطنبول بدر عبد العاطي جلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مصر والجزائر غزة اسرائيل وايران

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