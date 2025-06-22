الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ للحكومة اليمنية الشرعية

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة اليمنى، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول. 

 استئناف مسار الحوار اليمني اليمني

أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الراسخ للحكومة اليمنية الشرعية، مشيرًا إلى أهمية استئناف مسار الحوار اليمني اليمني للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، تكون موضع توافق وقبول من مختلف القوى اليمنية، وتكفل الحفاظ على وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية، وتنهي الأزمة الإنسانية القائمة فيه، منوهًا بما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية بالغة لأمن المنطقة بأسرها.

استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وشدد وزير الخارجية على أولوية ملف البحر الأحمر وأمن وسلامة وحرية الملاحة فيه بالنسبة لمصر، لاسيما في ظل ارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري. 

التصعيد العسكري بين اسرائيل وإيران

كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى الجهود المصرية الرامية إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.

وبحث الوزيران أيضًا تصاعد التوتر في المنطقة في ظل التصعيد العسكري بين اسرائيل وإيران، حيث حذر الوزير عبد العاطي من خطورة انزلاق الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى، مشيرًا إلى ضرورة العمل على خفض التصعيد واحتواء الموقف من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية.

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