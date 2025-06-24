الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

اتهامات متبادلة بين طرفي مشاجرة مصر الجديدة أمام النيابة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

فتحت نيابة مصر الجديدة تحقيقات موسعة مع طرفي مشاجرة نشبت بينهم في منطقة مصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

والقي طرفي المشاجرة الاتهامات علي بعضهم البعض حيث اكد كل طرف بان الاخر هو من يبدأ بالتشاجر وافتعال المشاكل مبدين رغبتهم في الصلح

وأكد شهود العيان ان المقهي المتواجد في المنطقة يؤذيهم حيث يستمر مفتوحا لساعات متقدمة من اليوم ولا يعطي السكان حقهم من الراحة وتكون اصوات مرتاديه عالية فضلا عن اصوات التلفاز ورائحة دخان السجائر.

وتمكنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر عدد من الأهالي بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، من أحد المقاهي، وذلك بسبب مشاجرات وتعديات من العاملين به على السكان.

وبعد الفحص، تبين  تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين عدد من الأفراد في نطاق دائرة القسم، نتيجة لخلافات الجيرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهم: مالك صالون رجالي وشقيقه وعامل بالمحل، في مواجهة مالك مقهى واثنين من العاملين بالمقهى.

وبمواجهة جميع الأطراف، أقروا بحدوث المشاجرة  دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حفظ الأمن العام والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، سواء عبر البلاغات الرسمية أو المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

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