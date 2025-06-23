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إصابة شقيقين وعمهما في مشاجرة بقنا

إصابة شقيقين وعمهما
إصابة شقيقين وعمهما في مشاجرة بقنا

أصيب شقيقان وعمهما، اليوم الإثنين، بطعنات آلة حادة “سكين” على يد والدهما وحماه، إثر مشاجرة بسبب سوء سلوك أحد أبنائه في قرية دندرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة شقيقين وعمهما بطعنات آلة حادة في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة شقيقين في العشرينات من عمرهما وعمهما بطعنات آلة حادة سكين وأن المتهم والد المجني عليهما طعن نجليه وشقيقه بمساعدة حماه بسبب سوء سلوك أحد ابنيه المصابين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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