التعليم العالي تدرس وضع تنسيق موحد لطلاب النظامين القديم والحديث بالثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025.. تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا، على دراسة وضع طلاب الثانوية العامة، بالنظام القديم، في تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي القادم 2025/ 2026، خاصة بعد حالة الجدل الدائرة بين أولياء الأمور حول مصير أبنائهم من طلاب النظام القديم.

وذكرت مصادر مطلعة بالوزارة، أنه من المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بنظام قبول طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم في التنسيق هذا العام، عقب إنتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

ووفقا للأرقام الرسمية يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث 768 ألف و358 طالبًا وطالبة، وبالنظام القديم 45 ألف و522 طالبًا وطالبة، وهم الطلاب الراسبين من العام الماضي أو المتغيبين عن أداء الامتحان.

تنسيق موحد لطلاب الثانوية العامة

وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، وطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، وفقا لتنسيق موحد بنظام النسبة المئوية، وهو الأمر الذي قد لايرضي الطرفين، لما له من مساس بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المصري.

ولأول مرة هذا العام، نشاهد طلاب نظامين من الثانوية العامة، مختلفين في المواد الدراسية ومجموع الدرجات أيضا، بعد أن تم تعديل نظام الثانوية العامة للعام الحالي، بالنسبة لعدد المواد، بحيث يمتحن طلاب النظام الحديث في 5 مواد، بينما يؤدي طلاب النظام القديم الامتحانات في 7 مواد دراسية.

بالإضافة لذلك يختلف مجموع الدرجات بالنسبة للثانوية العامة القديمة والحديثة، حيث يبلغ مجموع درجات الثانوية الحديثة 320 درجة، في حين يبلغ مجموع درجات مواد الثانوية العامة بالنظام القديم 410 درجة.

نظام تنسيق القبول بالجامعات في آخر تعديل للثانوية العامة عام 2021

ووفقا لآخر عام تم تعديل نظام الثانوية العامة فيه، عام 2021، حيث أجريت تعديلات على نظام امتحانات الثانوية العامة وكانت بداية تطبيق نظام البابل شيت، لكن بعدد مواد دراسية موحد، فإن نظام تنسيق القبول بالجامعات كان موحدا بين طلاب دفعة هذا العام، والدفعة السابقة عليه.

وأجرى نظام قبول طلاب الثانوية العامة في هذه السنة، من خلال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولم يتم احتسابهم من ضمن النسبة المخصصة لطلاب النظام الجديد، بل تم توزيعهم وفق القواعد المعتادة وكانت المفاضلة تعتمد على مجموع الدرجات وليس نظام الثانوية.

كما لم يتأثر طلاب الثانوية العامة بالنظام قديم بتعديلات النظام الجديد، ولم تكن هناك أي خصومات في النسبة أو درجات إضافية وكان يُسمح لهم بالتحويل بين الكليات حسب قواعد تحويلات تقليل الاغتراب.



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