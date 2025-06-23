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تنسيق الجامعات 2025، كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025.. يهتم طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة كثيرا بمعرفة الكليات التي يتيح لهم موقع التنسيق الالكتروني إدراجها في قائمة الرغبات، خاصة أن نسبة كبيرة منهم تنصب اهتماماتها على كليات القطاع الطبي فقط.

ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات، وآخر موعد لتسجيل الرغبات.

وتتنوع الكليات التي تقبل طلاب الشعبة العلمية في الجامعات، ولا تنصب فقط في كليات القطاع الطبي، وإنما هناك كليات أخرى ومعاهد خاصة تقبلهم أيضا، نرصدها جميعا خلال هذه السطور.

كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

من أهم الكليات التي يقبل عليها طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة كليات القطاع الطبي وهي كالتالي: 

  • الطب البشري (كافة الجامعات الحكومية)
  • طب أسنان بكافة الجامعات الحكومية
  • الصيدلة
  • الطب بيطري
  • العلاج الطبيعي
  • كليات الحاسبات والمعلومات
  • كليات العلوم
  • كليات التمريض، في جامعات الإسكندرية، الزقازيق، الفيوم، بني سويف، أسوان، المنيا، حلوان، جنوب الوادي، بورسعيد، أسيوط، بنها، دمياط، القاهرة.

كليات غير طبية تقبل طلاب الشعبة العلمية

  • الزراعة،  الإسكندرية، الزقازيق، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، أسيوط، القاهرة، المنصورة، بنها، الفيوم، أسوان، بني سويف، دمنهور، دمياط.
  • الاقتصاد والعلوم السياسية
  • الآثار
  • الإعلام
  • الألسن
  • دار العلوم
  • التربية
  • التجارة
  • السياحة والفنادق
  • كليات فنون جميلة( فنون وعمارة) بشرط أداء اختبارات القدرات.

معاهد خاصة تقبل طلاب الشعبة العلمية

  • معاهد حاسب آلي وعلوم الحاسب (لشعبة علمي علوم)
  • الأكاديمية الحديثة لعلوم الحاسب بالمعادي
  • معهد العبور العالي للحاسبات ونظم المعلومات – طريق بلبيس
  • معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب – التجمع الأول
  • معهد طيبة العالي للحاسب – المعادي أو سقارة
  • المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – 6 أكتوبر
  • معهد المستقبل العالي – المنصورة، الفيوم، بني سويف
  • معهد الصفوة العالي للحاسب الآلي – القليوبية
  • معهد كندي العالي لتكنولوجيا الحاسب والإدارة – الهرم

معاهد صحية خاصة تقبل طلاب شعبة علمي علوم

  • معاهد علوم صحية وفنية تمريض
  • المعهد الفني للتمريض في (بني سويف – شربين – المنيا – سوهاج – أسيوط – دمنهور)
  • المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية (بدر – الزقازيق – بني سويف)
  • المعهد الفني الصحي الخاص.

 

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