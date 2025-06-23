فتح منافذ لتوفير السلع الأساسية في الخارجة بالوادي الجديد (صور)

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، جهودها اليومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذ بيع الخضار والفواكه المنتشرة بعدد من الأحياء والمناطق الحيوية داخل نطاق المركز.

وقال جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن هذه المنافذ تسعي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنةً بالسوق الخارجي، مع ضمان جودة المنتجات وسلامتها. كما تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات الدولة بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ومراعاةً للظروف الاقتصادية للأسر البسيطة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن عدد من هذه المنافذ تشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين بشكل يومي، خاصة في فترات الصباح، لما توفره من خضار طازج وفاكهة متنوعة، يتم جلبها من مصادر موثوقة، بإشراف مباشر من الوحدة المحلية، ومتابعة دقيقة لحركة البيع والأسعار.

ويؤكد المتولي، أن هذه المنافذ تعد إحدى وسائل التدخل السريع لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى كونها وسيلة فعالة لدعم محدودي الدخل، موجهًا بزيادة عدد المنافذ وتوفير كميات أكبر من السلع خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين.

هذا فيما تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن الوادي الجديد، جهودها اليومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذ بيع الخضار والفواكه المنتشرة بعدد من الأحياء والمناطق الحيوية داخل نطاق كل مركز.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين داعيًا الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم تحت إشراف مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسؤولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأشاد المحافظ بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ التي تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للتوسع في تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية.

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