وزير جيش الاحتلال لـ خامنئي: سنحرق طهران إذا واصلتم استهداف المدنيين الإسرائيليين

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس "إذا واصل خامنئي إطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين الإسرائيليين، فسنضرم النار في طهران".

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرًا إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشأن استمرار هجمات إيران، قائلًا: "دكتاتور إيران يحتجز المواطنين الإيرانيين كرهائن، وقد خلق واقعًا يدفع فيه شعب إيران– وخاصة سكان طهران– ثمنًا باهظًا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين الإسرائيليين".

إيران: اعتقال 5 أشخاص بتهمة تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل

أعلن مكتب النائب العام في محافظة يزد الإيرانية، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.

موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في ‎إيران

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، ببدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في ‎إيران.

اختراق دفاعات دولة الاحتلال

وأرسلت إيران مئات الصواريخ والمسيرات منذ أمس إلى أراضى دولة الاحتلال، اعترض أغلبها، إلا أن بعضها تمكن من اختراق دفاعات دولة الاحتلال، ليصيب بعض الأهداف فى مدينة تل أبيب.

وتأتى صواريخ إيران للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى شنته الدولة العبرية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، لتقتل قيادات إيرانية عسكرية بارزة، مثل رئيس الأركان، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثورى، حسين سلامى، وعدد من علماء الذرة.

إيران تطلق الموجة السابعة من الصواريخ على إسرائيل

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن إطلاق الموجة السابعة من الهجوم بـالطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وكشف التلفزيون الإيراني الرسمي عن جولة جديدة من هجمات "الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها الدامية التي استهدفت إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر أمس الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت أمس 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

وأكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

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