خبير استراتيجي: وقف إطلاق النار يؤكد فشل الأهداف الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، يمثل اعترافًا ضمنيًا بفشل الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في إخضاع إيران أو إسقاط نظامها السياسي.

وقال سيد أحمد لـ فيتو إن "ما حدث هو توازن في القوى، وليس انتصارًا لطرف على حساب آخر، فإيران تمتلك قدرة صاروخية مدمرة، بينما تملك الولايات المتحدة وإسرائيل نفوذًا دوليًا دون سيادة فعلية على الأرض، وكلاهما يعاني من ضعف في منظومة الدفاع الجوي."

وأضاف أن الهدف الأمريكي المعلن باستسلام إيران لم يتحقق، كما فشلت إسرائيل في تحقيق هدفها بإسقاط النظام الإيراني، موضحًا أن "إيران لم تُهزم، بل بقيت في موقع القوة النسبية، لا سيما وأن منشآتها النووية الحيوية لم تُدمر بالكامل."

وأوضح أن الضربات استهدفت فقط المنشآت فوق الأرض، في حين أن المنشآت الأكثر سرية وأهمية نقلت قبل الضربة الأمريكية، وقال: "تم نقل نحو 500 كيلوجرام من المواد النووية من منشأة فوردو إلى مواقع محصنة تحت الجبال بواسطة 12 شاحنة، ويمكن لطهران إصلاح الأضرار خلال شهرين."

وحول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، أشار سيد أحمد إلى أن طهران باتت أكثر حذرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، وقد تتجه إلى تسريع برنامجها النووي بعد أن "تعلمت الدرس"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن إيران باتت تدرك أن الإدارة الأمريكية – خاصة في عهد ترامب – تميل إلى "الخداع والمراوغة."

وتطرق الخبير الاستراتيجي إلى القصف الإيراني لقاعدة أمريكية في قطر، معتبرًا أن "الرد جاء على أراضٍ أمريكية مستأجرة وليست قطرية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الأخرى قد تلجأ إلى مفاوضات مع إيران كغطاء لتمويه نواياها الحقيقية.

وفي تحذير واضح، قال سيد أحمد: "إذا عادت إسرائيل إلى ضرب إيران، فإن الرد قد يكون استهداف مفاعل ديمونة النووي، وهو ما يعني فتح جبهة واسعة، ما يتطلب حذرًا إقليميًا كبيرًا."

واختتم بأن طهران باتت تدرك أهمية مواجهة الاختراقات الأمنية الداخلية، خاصة تلك التي ينفذها جهاز الموساد، مشددًا على أن "المعركة لم تنتهِ بعد، ولكن قواعدها تغيرت."

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