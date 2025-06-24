رئيس الوزراء القطري: مستمرون بالشراكة مع مصر في جهود وقف إطلاق النار بغزة

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة في جهودها للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: “جهودنا مستمرة مع مصر للتوصل إلى أرضية مشتركة بين إسرائيل وحماس”.

وأوضح أنه بحث مع رئيس وزراء لبنان مجالات العمل معا لدعم الشعب اللبناني، كما بحث حاجة لبنان من الطاقة وإمكانية توفير ما يمكن توفيره.

واضاف انه بحث جهود إعادة الإعمار وتطورات الإقليم،وادان انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان، معربا عن رغبته في أن تكون العلاقات السورية اللبنانية مستقبلا أفضل.

واشار الى اهمية دعم مسار تعزيز العلاقات بين سوريا ودول المنطقة، موضحا أن المنطقة مرت بتحديات لم تمر بها منذ فترة وكان هناك إعتداء على سيادة قطر.

وأدان بأشد العبارات اعتداء الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد موضحا أنه تصرف غير مقبول.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: “فوجئنا بالهجوم على قاعدة العديد وأشيد بدور القوات المسلحة في قطر والتي قامت بعمل بطولي بصد الهجمات على البلاد وأسقطت كل الصواريخ باستثناء واحد سقط في منطقة خالية".

واضاف: “أثمن تضامن الأشقاء معنا وإعرابهم عن الوقوف معنا”، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ في الدوحة اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي".



وتابع:" قطر تلتزم بسياسة حسن الجوار، لكن تصرفات إسرائيل غير المسؤولة لا تولد سوى عدم الاستقرار في المنطقة، وتؤثر دوما الدبلوماسية والحكمة على أي شيء آخر".

قطر أثبتت للجميع قدرتها على الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقيميها

واستكمل:"قواتنا المسلحة أثبتت للجميع قدرة قطر على الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقيميها"، مشددا على أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع أمير البلاد بشأن الهجوم على العديد أمس.

وتابع:"واشنطن طلبت منا التواصل مع إيران لمعرفة مدى انفتاحها على وقف إطلاق النار، وقمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار".

وقال: “نريد منطقة آمنة تخلو من أي أسلحة نووية باتفاق يضمن أمن الجميع ومصالحهم، ونسعى دوما لمنطقة آمنة تخلو من أي تصعيد واضطراب، فما يحدث في المنطقة هو توسع للعدوان الغاشم على غزة. كما قلنا لإيران إننا لم نتوقع منها مثل هذا الاعتداء وسنتعامل مع الأمر بحكمة، وسنتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ردا على الهجوم الإيراني" .

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