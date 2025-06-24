الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، بأن الكرملين، يرحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. 

كما أوضح  الكرملين أن كثيرين يريدون استغلال الوضع بـ الشرق الأوسط لصب الزيت على النار وإفساد العلاقات بين موسكو وطهران. 

وأشار الكرملين إلى أن روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات مع طهران، مضيفًا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لم يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنية إيران شن هجوم على القواعد الأمريكية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف خلال كلمته في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف"، اليوم الثلاثاء أن روسيا من خلال اتصالاتها القائمة على الثقة مع الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل قدمت مقترحاتها لحل الصراع وكان رد الفعل إيجابيا.

وأعرب لافروف عن ترحيب روسيا  بهدنة بين إيران وإسرائيل.

وتابع: من الصعب حتى الآن التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن استمرارية وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

وأكد أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتان عن مناقشة موضوعية لقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

 

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إسرائيل القواعد الأمريكية الولايات المتحدة ايران وإسرائيل روسيا

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