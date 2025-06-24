بعد الهجوم على قاعدة العديد، قطر تستدعي السفير الإيراني (صور)

استدعت قطر، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لديها عقب إطلاق صواريخ من إيران على قاعدة العديد الجوية الأمريكية التي تستضيفها الدوحة.

انتهاك صارخ لسيادة ومجال إيران الجوي

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إنها استدعت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة،على صالح آبادى، حيث جددت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الانتهاك السافر بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيا لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.

وذكرت القوات المسلحة الإيرانية، مساء الاثنين، أنها نفذت هجومًا بالصواريخ على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ردا على «العدوان» الأمريكي ضد المنشآت والمواقع النووية الإيرانية، مضيفة أن عدد الصواريخ التي أطلقتها «يعادل عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مهاجمة منشآت إيران النووية».

وأشار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن هذا التحرك لا يشكل أي تهديد لدولة قطر الشقيقة والصديقة، بينما أكدت الدوحة اعتراض الهجوم الصاروخي «بنجاح».

انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي.

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