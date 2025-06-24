المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في حدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة حدائق القبة بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكانت معلومات وردت إلى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة معلومات من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ار تكاب الواقعة (4 أشخاص 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم حدائق القبة من ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

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