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حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة حدائق القبة بالسجن المشدد 5 سنوات.  

وكانت معلومات وردت إلى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة معلومات من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ار تكاب الواقعة (4 أشخاص 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم حدائق القبة من ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

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