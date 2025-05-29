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حوادث

المشدد 7 سنوات لعامل خردة متهم بحيازة سلاح ناري بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل خردة، لاتهامه بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الذخائر دون ترخيص، وتعديه على سيدة هو وآخرون وإصابتها بأعيرة نارية، أودت بحياتها، كما قضت ببراءة المتهم الثاني والثالث، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

تعود أحداث القضية ليوم 21 / 11 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "سید م س ي ش" 19 سنة - عامل بالخردة، و"حسني ش ح أ" 56 سنة بالمعاش، و"الحاج م ح ش" 32 سنة  عامل، في الجناية رقم 32797 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1905 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم الأول أحرز سلاحًا ناريًّا (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث حازا بواسطة المتهم الأول سلاحًا ناريًّا (فرد خرطوش) دون أن يكون مرخصًا له بحيازته، وأن المتهمين ضربوا المجني عليها "فاطمة محمد السيد" عمدًا ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى موتها بأن صوب الأول السلاح الناري محل الاتهام الأول نحو آخر يدعى "محمد فتحي عبد الرحيم" وأطلق منه عيار ناري قاصدًا إرهابه أصابت المجني عليها أودت بحياتها وكان ذلك المناصرة باقي المتهمين والشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

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