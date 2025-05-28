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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط 3 قضايا جلب مخدرات و4 قطع سلاح ناري

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).
 

كما ضبط 4  قطع سلاح نارى "بدون ترخيص بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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