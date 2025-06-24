مسلسلات سلطت الضوء على قضية العنف الزوجي، آخرها فات الميعاد

يعد مسلسل "فات الميعاد" من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا ويتابعها قطاع كبير من الجمهور.

ويسلط مسلسل فات الميعاد الضوء على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا، وهي ظاهرة العنف الزوجي، وذلك من خلال شخصية “بسمة”، التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء ابو اليزيد.

فيصور العمل معاناة امرأة تعيش تحت وطأة العنف الجسدي والنفسي، حيث تتعرض للضرب والإهانة من قبل زوجها “مسعد” الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي، ويستعرض المسلسل تبعات هذا العنف وآثاره.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها الدراما المصرية هذه القضية الحساسة، فقد سبق “فات الميعاد” أعمال أخرى سلطت الضوء على هذه القضية أبرزها:

مسلسل ظلم المصطبة

تناول مسلسل “ظلم المصطبة” قضية العنف الزوجي من خلال شخصية “حمادة” التي يجسدها الفنان فتحي عبد الوهاب، وهو زوج يمارس العنف الجسدي الشديد والضرب المبرح ضد زوجته “هند” التي تؤدي دورها ريهام عبد الغفور.

وتتفاقم معاناتها إلى حد إصابتها بجروح خطيرة كادت أن تودي بحياتها، في مشهد يجسد المأساة التي تعيشها بعض النساء داخل منازلهن خلف أبواب مغلقة.

شارك في بطولة المسلسل أيضًا إياد نصار، إلى جانب نخبة من النجوم، ويُعد العمل من الأعمال الدرامية التي سلطت الضوء على الآثار الجسدية والنفسية للعنف الأسري.

مسلسل اللي مالوش كبير

شكل مسلسل "اللي مالوش كبير" محطة بارزة في هذا السياق، حيث تدور أحداث المسلسل حول “غزل”، التي جسدت شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي امرأة شابة متزوجة من رجل أعمال معروف، يمارس ضدها عنفًا بدنيًا ونفسيًا، ويلاحقها بالتجسس والشك المستمر، مما يدفعها إلى طلب الحماية من أحد الأشخاص، ويدعى “الخديوي”، ليساعدها على الخلاص من هذا الزواج القهري.

شارك في بطولة العمل: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي ودينا فؤاد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل فرصة تانية

ومن بين الأعمال التي ناقشت أيضًا العنف الزوجي وتبعاته النفسية والمعنوية، جاء مسلسل “فرصة تانية”، والذي تناول من خلال خطوطه الدرامية المتشابكة نماذج مختلفة من العلاقات السامة، وعلى رأسها العلاقة التي تجمع بين مريم، التي جسدت شخصيتها الفنانة هبة مجدي، ومدحت، الذي جسد شخصيته الفنان دياب.

حيث شهدت علاقتهما مشاهد من التحكم، الغيرة المرضية، والعنف الجسدي والنفسي والعاطفي، ما أدى إلى تدهور حالة الزوجة النفسية ودفع الأحداث نحو تصعيد غير متوقع.

والمسلسل من بطولة: ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، وأحمد مجدي، ودياب، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.