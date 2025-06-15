الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد على منصة Watch it

أبطال مسلسل فات الميعاد،
أبطال مسلسل فات الميعاد، فيتو

نجح مسلسل فات الميعاد في لفت الأنظار بعد انطلاق عرضه الجمعة الماضية عبر منصة Watch it وأمس السبت على قناة DMC.

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل العمل الذي يضم مجموعة من الفنانين المميزين في مقدمتهم أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد على Watch it 

وتعرض حلقات مسلسل فات الميعاد من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء عبر منصة Watch it.

وتعرض حلقات مسلسل فات الميعاد على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

 

أسماء أبو اليزيد في “النص”

وشاركت أسماء أبو اليزيد فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل النص الذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

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أبطال مسلسل فات الميعاد أسماء أبو اليزيد أحمد صفوت أحمد مجدى حسام علي مسلسل فات الميعاد

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