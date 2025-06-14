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ثقافة وفنون

عرض أولى حلقات مسلسل فات الميعاد على Dmc اليوم

أبطال مسلسل فات الميعاد،
أبطال مسلسل فات الميعاد، فيتو

 ينطلق اليوم السبت 14 يونيو عرض مسلسل فات الميعاد على قناة DMC، وهو عمل يضم نخبة من النجوم، وشهد عودة جديدة للثنائي أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد معا على الشاشة بعدما حققا نجاحا سويا من قبل في “الآنسة فرح”.

وستعرض الحلقة الأولى من مسلسل فات الميعاد على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساء، وتعرض حلقات المسلسل من السبت إلى الأربعاء في الموعد ذاته.

 

أبطال مسلسل فات الميعاد

 مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد،  أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

 

أسماء أبو اليزيد في “النص”

  وشاركت أسماء أبو اليزيد فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل النص الذى حقق نجاحا كبيرا.

 مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

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أبطال مسلسل فات الميعاد أسماء أبو اليزيد أحمد مجدى فات الميعاد مسلسل فات الميعاد

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