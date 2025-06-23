محمود البزاوي يستكمل تصوير دوره بمسلسل "فات المعاد"

يستأنف الفنان محمود البزاوي تصوير مشاهده الخارجية من مسلسل “فات المعاد”، الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية وبعض المنصات الإلكترونية.

ونشر البزاوي صورة تجمعه ببطلة المسلسل “أسماء أبو اليزيد”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك اثناء تصوير أحد المشاهد الخارجية للمسلسل

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

ويعرض مسلسل"فات الميعاد"، منذ 13 يونيو الجاري، على قناة DMC ومنصة واتش ات.

أسماء أبو اليزيد في “النص”

وشاركت أسماء أبو اليزيد فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل النص الذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

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