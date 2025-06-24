التلفزيون الإيراني: طهران لم تطلق صواريخ بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

نفى التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم، صحة ما تردد عن إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

التزام طهران ببنود التهدئة

وأكد أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن "عارية تمامًا عن الصحة"، مشددة على التزام طهران ببنود التهدئة التي جاءت بعد وساطة أمريكية ودولية لتفادي مزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

نشاط صاروخي إيراني مزعوم

يأتي هذا النفي في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن نشاط صاروخي إيراني مزعوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسط مناخ سياسي وعسكري شديد الحساسية.

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