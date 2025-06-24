برقية تهنئة من النواب للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447هـ.

مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

وجاء في نص برقية التهنئة: بمناسبة العام الهجري الجديد، يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أبعث إليكم بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة عليكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكلل عملكم وجهدكم من أجل عزة مصر الغالية بالنجاح والتوفيق، إنه نعم المولى، ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير.

إجازات البنوك بمناسبة العام الهجري الجديد

وحدد البنك المركزي المصري موعد إجازات البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي إنه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

وتابع بيان المركزي: إنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

إجازات العاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وكذلك يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025.

ويخص قرار وزير العمل، العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّي هذا الأجر.

الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

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