الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يَتفقدّ أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل بباب الشعرية

وزير العمل يَتفقدّ
وزير العمل يَتفقدّ أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل

تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، المقاعد التي جرى إنشائها بشكل لائق وكريم، لعمال اليومية والتراحيل، للجلوس عليها وانتظار أرزاقهم، لتكون بديلة عن الانتظار في الشارع، ولتحميهم من حرارة الصيف، وبرودة الشتاء، وذلك في منطقة باب الشعرية بالقاهرة كمرحلة أولى.

وحث الوزير جبران، العمال على الإستفادة من هذه المقاعد، والجلوس عليها أثناء إنتظار أرزاقهم اليومية، وأوضح لهم أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الإستمرار في دعمهم وحمايتهم  وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وكريم.

منظومة الحماية والرعاية المقدمه من الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة 

 

وقال الوزير  في تصريحات له إن هذه الأماكن يتم إنشائها،و تجهيزها بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في سياق خطة "الوزارة " نحو حصر عمال التراحيل، ودمجهم في منظومة الحماية والرعاية،التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بياناتها،عن طريق المقاولين أو الشركات، وأوضح الوزير أن فئة عمال اليومية، والتراحيل تضعهم الوزارة خلال هذه المرحلة،على رأس اهتماماتها،ضمن الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

 

عمال التراحيل واليومية

 

جدير بالذكر أن الوزير جبران منذ توليه حقيبة الوزراء في شهر يوليو 2024 الماضي،قام بجولات ميدانية في شوارع القاهرة والتقى بعمال التراحيل واليومية،ووعدهم بتقديم الدعم والحماية لهم، والبدء في حصرهم، ودمجهم في منظومة الحماية،و بتوفير أماكن آدمية ينتظرون أرزاقهم فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير العمل محمد جبران وزير العمل منطقة باب الشعرية للعمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

وزارة العمل: توفير 3209 فرص عمل جديدة للشباب في 14 محافظة

إطلاق مبادرة وزارة العمل لتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة بالدقهلية (صور)

وزارة العمل تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

عملية نصب باسم مجدى يعقوب تثير أزمة وتدفع مؤسسته لاتخاذ الإجراءات القانونية

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

الصور الأولي لانهيار عقار شبرا مصر، مسنود بعروق خشب وفيه ناس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن عقار شبرا المنهار

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر القصدير بالأسواق العالمية اليوم الإثنين 23-6-2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نزول الدم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

البحوث الإسلامية في اليوم العالمي للأرامل: إنصافهن واجب ديني ومجتمعي

طلب المغفرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية