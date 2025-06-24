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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

سجلت أسواق الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، اليوم الثلاثاء بالفيوم، أسعارا تراوحت ما بين 65 و75 جنيها للكيلو فراخ بيضاء إنتاج المزارع، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 75 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد رفعت بشكل غير مبرر وتراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيها، وفي السوبر ماركت سجل 210 جنيها، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 70 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافي 110 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 90 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة خفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة  وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 24-6-2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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