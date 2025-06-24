اجتماع استثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اليوم

يعقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري، برئاسة وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية عبدالله علي اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول الخليج.

مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر

وصرح الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر.

وأكد أن «هذا الاجتماع يأتي تأكيدًا على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع الأشقاء في قطر، والتأكيد كذلك على أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس».

الحرس الثوري الإيراني شن هجومًا استهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر

وأمس الاثنين، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا استهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان، أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت القاعدة الجوية.

خرق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

من جانبها، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت قطر، معتبرة ذلك «انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وعبّرت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكل أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول.

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