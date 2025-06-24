المتحدث باسم الجيش العراقي: عدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي أن عددا من الطائرات المسيرة استهدفت عدة مواقع وقواعد دون أن يذكر مزيد من التفاصيل بحسب خبر عاجل لوسائل إعلام عراقية.

رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة

وعلى الجانب الأخر أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل) مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي حاليا على اعتراض التهديد، في حين دوت صفارات الإنذار في شمال البلاد.

إطلاق صواريخ من إيران

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي بحسب روسيا اليوم: "رصد الجيش قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية.. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.. عند استلام الإنذار، يُطلب من الجمهور التوجه فورًا إلى أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

رشقة صاروخية أطلقتها إيران على إسرائيل

ويأتي هذا التحذير الإسرائيلي بعد أقل من 3 ساعات على آخر رشقة صاروخية أطلقتها إيران على إسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار المزمع بين الطرفين حيّز التنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يجري اعتراض صاروخ واحد فقط من إيران في حين دوت صافرات الإنذار في معظم مناطق الشمال الإسرائيلي.

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