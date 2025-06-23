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بالأسماء إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالمنيا

تصادم سيارة ميكروباص
تصادم سيارة ميكروباص واخري ربع نقل بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي بنطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 11 مصابا.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ربع نقل بالمنيا

وضمت قائمة المصابين كل من عبد الله مصطفى عبد العال 26 عام، ياسر صالح عبد المالك 34 عاما، مهران سيد محمود 22 عاما،  أحمد طارق أنور 30 عاما،  محمد عثمان أحمد 23 عاما.

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم في ملوي جنوب المنيا

كما أصيب كل من: جوزيف ناصر فانوس 22 عاما، شنودة جوارجي ظريف 26 عاما،  حسام عبد الله محمد 50 عاما،  محمد شحاتة عبد الحفيظ 35 عاما،  زياد منتصر مخيمر 34 عاما،  أحمد فاروق فريجة، 29 عاما.

وكانت  الأجهزة الأمنية،  تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخري ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديدا امام قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الأمنية الأمنية البلاغ البلاغ إصابة 11 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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