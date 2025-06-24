الأهلي في كأس العالم للأندية.. ودَّع المونديال بنقطتين فقط، وخسر 8,5 مليون دولار.. إهدار الفرص السهلة وراء الخروج من دور المجموعات.. ريبيرو يمنح اللاعبين راحة سلبية استعدادا للموسم المحلي الجديد

كأس العالم للأندية، ودع النادي الأهلي كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم على ملعب ميتلايف، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

وفشل الأهلي في التأهل لدور الـ16 من البطولة المونديالية، بعد احتلال المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الأولى، وعدم تحقيق أي فوز في البطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقا.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالتعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف، ثم الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، ثم تعادل أمام بورتو البرتغالي بـ4 أهداف، ليصل رصيده إلى نقطتين فقط يودع بهما منافسات كأس العالم من دور المجموعات.

ورغم الوداع المبكر لبطولة كأس العالم، إلا أن المارد الأحمر سيحصل على 11 مليون ونصف المليون دولار، منها 9.5 مليون دولار مقابل المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مليون دولار مكافأة التعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي ومليون دولار مكافأة التعادل أمام بورتو البرتغالي.

ملايين أهدرها الأهلي في مونديال الأندية

ويرى عدد كبير من خبراء كرة القدم أن النادي الأهلي أهدر فرصة تاريخية من أجل التأهل لدور الـ16 في أول نسخة من بطولة كأس العالم بشكلها الجديد، وأن إهدار الفرص السهلة وحب الظهور لبعض اللاعبين كان سببا أساسيا في عدم تحقيق الفوز في المواجهة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، والخسارة في المباراة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، وأيضا التعادل أمام بورتو البرتغالي.

الأهلي أهدر أيضا الحصول على 7.5 مليون دولار مكافأة التأهل لدور الـ16، ومليون دولار إضافي لو كان حقق الفوز أمام بورتو البرتغالي، وهو أمر كان بالإمكان لولا رعونة عدد من اللاعبين والتي تسببت في إهدار عدد كبير من الفرص السهلة.

تصريحات المدير الفني للأهلي

وعبر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، عن رضاه عن أداء الفريق خلال مواجهة بورتو البرتغالي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4، في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ريبيرو في تصريحات بعد اللقاء: "المباراة كانت جيدة، والأداء كان مقبولا رغم الإرهاق، والظروف الجوية كانت جيدة".

وواصل: "حاولنا كثيرا، وأضعنا فرصا مهمة، لكننا كنا نحاول إثبات أنفسنا وفي النهاية حاولنا".

واختتم مدرب الأهلي: "اللعب وسط هذا الجمهور يمنح الفريق طاقة لا توصف، لم أرَ مثل هذه الأجواء من قبل، الأمر بدا وكأننا نخوض اللقاء في القاهرة".

راحة 18 يوما للاعبي الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

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