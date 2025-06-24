بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، ودع 11 فريقا دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا بعد انتهاء منافسات المجموعتين الأولى والثانية.

وزادت عدد الفرق التي ودعت منافسات كأس العالم للأندية 2025 إلى 11 فريقا بإضافة الثلاثي الأهلي وبورتو وأتلتيكو مدريد بعد ختام مباريات المجموعتين الأولي والثانية.

وكانت الجولة الثانية شهدت توديع 8 فرق منافسات كأس العالم للأندية 2025 وهم: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا الياباني، أولسان الكوري، باتشوكا المكسيكي، الوداد المغربي والعين الإماراتي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وتواجدت ثلاث فرق عربية بين الفرق الـ11 المغادرة حني الآن وهم الأهلي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.



المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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